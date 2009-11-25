Порезка и натяжка шаблона на движок LiveStreet.ru

Нужен Коддер -программмер который смог бы натянуть готовый макет дизайна на движок Livestreet.ru

Входящие данные:

1. Шаблон придоставляется в ПСД файле. Для каждой страницы отдельный готовый файл

2. Переводиться сразу вся сумма 2-мя переводами с протекцией.. После демонстрации Порезки даю первый код протекции, после демонстрации Рабочей версии шаблона даю 2-й код протекции.

ЦЕНА КРИЗИСНАЯ – НО И КАЧЕСТВЕННАЯ – АДЕКВАТНАЯ!!!! Жду Ваши предложений, проект не один, проектов много и буду рад если найду постоянного исполнителя!!!

ВАЖНО – ОТДЕЛЬНО ВЕРСТКА НЕ ИНТЕРЕСУЕТ!!! ТОЛЬКО ГОТОВЫЙ ШАБЛОН!