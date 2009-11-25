Настройка плагина WordPress

Требуется установить и корректно настроить работу плагина "Complete Wordpress/Vbulletin Bridge" для сайта www.retro.in.ua.

Вывод информации осуществить в раздел форума http://forum.retro.in.ua/forumdisplay.php?f=6

Оф. сайт плагина: _http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=134521

Скачать можно на vBSupport.org. Прямую ссылку не дам, нужны специалисты, которые уже работали с модулем. Поэтому они знают, где он находится...

От Вас требуется указать стоимость работы и примеры интеграций, которые Вы осуществили.