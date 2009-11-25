Во вложении готовая верстка + техническое задание. Интересуют максимально сжатые сроки.
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Нужно сделать php скрипт сохранения html формы в файлы (2 файла UTF8) - иполняемый файл - php , копирование этих (2 файла UTF8) файлов в созданую папку, сжатие папки (pclzip.lib.php) и выдача ссылки на скачивание. После этого очистка врем.файлов созданных в процессе работы скрипта. Цена - ? USD
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