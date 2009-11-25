Веб приложение (дерево скилов)

Нужен скрипт как тут: _hubu.ru(нажать на прослушивание любого трека) Особенность скрипта в том что переходя на другие страницы музыка не прерывается + скрипт не в отдельном окне. Сколько будет стоить подключить такой скрипт? Только чтобы музыка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать дерево скилов (skill tree)
вот пример: aoc.yg.com/feat-planner
только это будет по другой игре, с другими скилами, но принцип тот же + еще нужно будет прикрутить, помимо скилов, еще и статы персонажей + параметры надетых артефактов:
вот пример: http://leaguecraft.com/builder/Ashe/68ebadf1b22ac22511ae91e6cddc634b
сам контент (артефакты и параметры, и т.д. готов заполнять сам, нужен собственно движок для всего этого)
В какую цену может обойтись такой скрипт?
обсуждаем в этой теме, или шлите мне свои предложения на e-mail: info[at]aoc.org.ua
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