Веб приложение (дерево скилов)

Необходимо создать дерево скилов (skill tree)

вот пример: aoc.yg.com/feat-planner

только это будет по другой игре, с другими скилами, но принцип тот же + еще нужно будет прикрутить, помимо скилов, еще и статы персонажей + параметры надетых артефактов:

вот пример: http://leaguecraft.com/builder/Ashe/68ebadf1b22ac22511ae91e6cddc634b

сам контент (артефакты и параметры, и т.д. готов заполнять сам, нужен собственно движок для всего этого)

В какую цену может обойтись такой скрипт?

обсуждаем в этой теме, или шлите мне свои предложения на e-mail: info[at]aoc.org.ua