Создать социальная новостная сеть. По принципу www.smi2.ru

Как все работает

На главную страницу попадают новости, набравшие достаточный рейтинг, который зависит от того, кто проголосовал за новость.

Вес голоса каждого участника напрямую зависит от его личного рейтинга в СМИ2. Чем больше рейтинг, тем более «влиятельным» становится голос и тем больше возможностей пользоваться «волшебством», «топить» или «поднимать» новости.

Личный рейтинг складывается из активности участника на сайте:

* количество и качество опубликованных участником новостей

* количество и качество написанных участником комментариев

* любая другая активность пользователя: чтение материалов, голосование за новости и др.

Как поднять рейтинг:

* комментировать опубликованные новости и участвовать в текущих дискуссиях

* голосовать за опубликованные новости

* публиковать свои интересные новости

Чем больше конструктивных действий на сайте совершает участник, тем выше будет его рейтинг и тем выше будет изначальная позиция опубликованной им новости.