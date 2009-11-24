Создание Typo3-shop на commerce-Extension

Кто может сейчас по быстрому подправить скрипт карусели для нормальной работы в ие? Сайт kino31.ru, блок "Кинотеатры Белгорода", ниже логотипы кинотеатров пролистываются стрелочками, а в ие вообще файл со стилями для этого блока не подгружается и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать Shop на Typo3 c использванием Commerce-Extension. Сайт продажи спортивной одежды и обуви. Сайт свёрстан, Typo3 и навигация стоит.
Требуется:
1.) Настроить extensions:
a.) commerce http://typo3.org/documentation/document-library/extension-manuals/commerce/0.9.9/view/
b.) paypal2commerce http://typo3.org/documentation/document-library/extension-manuals/paypal2commerce/0.3.1/view/
c.) sofortueberweisung2commerce http://typo3.org/documentation/document-library/extension-manuals/sofortueberweisung2commerce/2.0.0/view/
2.) есть готовая CSS-вёрстка листинга продуктов, Single-View и Cart, вёрстку Check-Out итд. придётся делать с нуля. Т.е. настройка всех Templates от Шопа, при этом можно подсматривать в CSS-вёрстке для названных subtemplates.
3.) Полноценная настройка покупателей с Login/Logout, изменение адреса итд. Польностью работоспособный Shop.
Необходимые знания:
1.) Опыт работы с Typo3 и обязательный опыт работы с расширением commerce или tt_products
2.) Самостоятельное и профессиональное исполнение работы в срок (2.5 недели)
3.) Стабильная коммуникация по Skype или по телефону в течении всего срока.
Условия:
- Возможна частичная оплата (30%) после первой недели (первого Check-Point)
- Бюджет определяется вами (для начала можно назвать цену от и до, конечную можно будет определить позже)
- При необходимости и при наличии необходимых знаний (Порфолио?) вышлю скрины и дополнительную информацию.
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