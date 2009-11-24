Создание Typo3-shop на commerce-Extension

Требуется создать Shop на Typo3 c использванием Commerce-Extension. Сайт продажи спортивной одежды и обуви. Сайт свёрстан, Typo3 и навигация стоит.

Требуется:

1.) Настроить extensions:

a.) commerce http://typo3.org/documentation/document-library/extension-manuals/commerce/0.9.9/view/

b.) paypal2commerce http://typo3.org/documentation/document-library/extension-manuals/paypal2commerce/0.3.1/view/

c.) sofortueberweisung2commerce http://typo3.org/documentation/document-library/extension-manuals/sofortueberweisung2commerce/2.0.0/view/

2.) есть готовая CSS-вёрстка листинга продуктов, Single-View и Cart, вёрстку Check-Out итд. придётся делать с нуля. Т.е. настройка всех Templates от Шопа, при этом можно подсматривать в CSS-вёрстке для названных subtemplates.

3.) Полноценная настройка покупателей с Login/Logout, изменение адреса итд. Польностью работоспособный Shop.

Необходимые знания:

1.) Опыт работы с Typo3 и обязательный опыт работы с расширением commerce или tt_products

2.) Самостоятельное и профессиональное исполнение работы в срок (2.5 недели)

3.) Стабильная коммуникация по Skype или по телефону в течении всего срока.

Условия:

- Возможна частичная оплата (30%) после первой недели (первого Check-Point)

- Бюджет определяется вами (для начала можно назвать цену от и до, конечную можно будет определить позже)

- При необходимости и при наличии необходимых знаний (Порфолио?) вышлю скрины и дополнительную информацию.