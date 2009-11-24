Установить, настроить видеоплейер в WordPress

Нужен толковый специалист по WordPress чтобы установить и качественно настроить на нем видеоплеер (flash). А также настроить на WPress несколько нестандартных плагинов чтобы они не конфликтовали между собой.

Есть сайт-блог на WordPress, на нем установлена 2.8 версия, проблема в том что возникают ошибки при установке плагина флеш-видеоплейер вместе с другими плагинами.

Необходимо разобраться в коде и грамотно все настроить.