Установить, настроить видеоплейер в WordPress

Нужен скрипт калькулятор подсчета стоимости из 4 переменных: 1) цена 2) кол-во 3) вес 4) цена пересылки (кол-во*на простую формулу) Эти 4 параметра по определённой формуле считаются и выводится число.
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Нужен толковый специалист по WordPress чтобы установить и качественно настроить на нем видеоплеер (flash). А также настроить на WPress несколько нестандартных плагинов чтобы они не конфликтовали между собой.
Есть сайт-блог на WordPress, на нем установлена 2.8 версия, проблема в том что возникают ошибки при установке плагина флеш-видеоплейер вместе с другими плагинами.
Необходимо разобраться в коде и грамотно все настроить.
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