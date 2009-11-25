Доработка компонента SimpleFaq для Joomla

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки131 просмотр
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Необходимо доработать компонент SimpleFaq на Joomla. Нужно к кнопке ответа добавить функцию отправки письма с ответом пользователю, который задал вопрос.

Joomla
14 лет назад
maxis777
Ольга 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
7 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
ActionTime
Андрей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$3
1 день
Работой очень довольны, выполнил все в срок, как и обещал. Оперативно и качественно. Спасибо
Благодарю за сотрудничество. Весьма любезный и чесный заказчик.
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