Отладка и корректировка готового движка

Есть свой движок на PHP + Mysql + Ajax. Нужно его отладить и внести коррективы. Очевидно, вам потребуется навык разбираться в чужом коде (по архитектуре движка смогу подсказать). Текущие задачи: починить выход из сессии, загрузку файлов, убрать в некоторых формах Ajax + еще…

В дальнейшем смогу предложить еще работу. Можете обращаться через Скайп.