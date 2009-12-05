Требуется написать парсер для инет магазина, можно переписать старый парсер или же написать с нуля, по желанию, так как немного изменился алгоритм получения данных.

кратко:

1. фотки я заливаю в отдельную папку в своём магазине (каждый товар это отдельная папка с названием артикула товара)

2. даю ссылку на выгрузку данных csv или xml из другого магазина

3. парсим нужны нам данные, артикула, наименование, размеры и так далее.

4. настраиваем ресайз фоток как больших так и превью.

5. после того как данные загружены, настраиваем крон который работает 3 раза в сутки и сверяет если в товаре есть изменения, например изменились размеры или цена, то обновляем этот товар и данные которые изменились, если товара нет в наличии то он удаляется из базы.

Важно!

помимо тех товаров что парсим существуют ещё и наши товары на нашем сайте, они не должны быть затронуты, для удобства фото таких товаров лежат в отдельной папке и артикулы имеют уникальный вид для наших товаров, так что с идентификацией не должно возникнуть проблем.

Пишите только те у кого есть реальный опыт написания парсеров и кто справится с задачей, тренироваться лучше на кошках, надеюсь на понимание.

P.S. Пишите только в проект, в личке и аське не рассматриваются заявки.

Называйте сроки и по возможности цену.