Сайт для развлекательного центра

_ps3.noizless.ru/gametag/tag.php (раздел обложки) Необходимо сделать то же самое. Также нужно сделать простейшую админку добавления обложек. Т.е либо зашел на blabla.php ввел логин и пароль от админки, добавил обложку. Радуешься. Либо просто загрузить обложку в папку с обложками и ...
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Нужно сделать редизайн сайта http://www.yunost-dubna.ru , в связи с чем требуется сменить стиль.
Дизайн должен быть принципиально новый.
Из существующего остается только логотип.
Приму не значительное улучшение логотипа для того, чтобы он вписался в новый дизайн.
Понравилась задумка сайта - http://www.europaclub.by
Хотелось бы видеть похожий.
Так как это развлекательный центр, то и сайт хотелось бы видеть ярким броским.
В приложении примерное описание работ на создание, но может подчерпнете от туда что-то нужное.
Нужен сайт под ключ.
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