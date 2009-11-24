Сайт для развлекательного центра

Нужно сделать редизайн сайта http://www.yunost-dubna.ru , в связи с чем требуется сменить стиль.

Дизайн должен быть принципиально новый.

Из существующего остается только логотип.

Приму не значительное улучшение логотипа для того, чтобы он вписался в новый дизайн.

Понравилась задумка сайта - http://www.europaclub.by

Хотелось бы видеть похожий.

Так как это развлекательный центр, то и сайт хотелось бы видеть ярким броским.

В приложении примерное описание работ на создание, но может подчерпнете от туда что-то нужное.

Нужен сайт под ключ.