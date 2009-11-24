Сайт для развлекательного центра

Веб-программированиеЗакрыт16 заявок323 просмотра
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Нужно сделать редизайн сайта http://www.yunost-dubna.ru , в связи с чем требуется сменить стиль.

Дизайн должен быть принципиально новый.

Из существующего остается только логотип.

Приму не значительное улучшение логотипа для того, чтобы он вписался в новый дизайн.

Понравилась задумка сайта - http://www.europaclub.by

Хотелось бы видеть похожий.

Так как это развлекательный центр, то и сайт хотелось бы видеть ярким броским.

В приложении примерное описание работ на создание, но может подчерпнете от туда что-то нужное.

Нужен сайт под ключ.

14 лет назад
PhaNtoms
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
21 день назад
14 лет назад
$1000
30 дней
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