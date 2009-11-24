Создание портала

Требуется программист (он же верстальщик) для создания портала. Дизайн есть. Сдельная работа есть постоянно и в случае успешного сотрудничества по первому проекту в дальнейшем планируем обеспечить заказами.

Хотим работать с конкретным человеком, просим веб студии и "команды" не беспокоить.

Чего ожидаем в смысле опыта и знаний: опыт от трех лет, PHP, MySQL, HTTP, HTML, CSS, CMS, фреймворки, веб-security, оптимизация кода под высокие нагрузки.

Оплата сдельная, договорная и для каждого проекта обсуждается индивидуально. Оплата на первых порах будет осуществляться поэтапно: принимаем небольшую часть проекта – платим, принимаем следующую часть – платим и так далее.

Просим обращаться тех кто готов пройти тесты на знание PHP, а также HTML.