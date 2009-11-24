Создание портала

Здравствуйте! нужно доработать функционал сайта на базе вордпресса, внести мелкие правки. 1. сделать поиск по товарам 2. сделать раздельный вывод групп товаров 3. разработать .csv файл по необходимым параметрам (для возможности импорта товаров)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист (он же верстальщик) для создания портала. Дизайн есть. Сдельная работа есть постоянно и в случае успешного сотрудничества по первому проекту в дальнейшем планируем обеспечить заказами.
Хотим работать с конкретным человеком, просим веб студии и "команды" не беспокоить.
Чего ожидаем в смысле опыта и знаний: опыт от трех лет, PHP, MySQL, HTTP, HTML, CSS, CMS, фреймворки, веб-security, оптимизация кода под высокие нагрузки.
Оплата сдельная, договорная и для каждого проекта обсуждается индивидуально. Оплата на первых порах будет осуществляться поэтапно: принимаем небольшую часть проекта – платим, принимаем следующую часть – платим и так далее.
Просим обращаться тех кто готов пройти тесты на знание PHP, а также HTML.
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