Сайт на wordpress

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки272 просмотра
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Здравствуйте! нужно доработать функционал сайта на базе вордпресса, внести мелкие правки.

1. сделать поиск по товарам

2. сделать раздельный вывод групп товаров

3. разработать .csv файл по необходимым параметрам (для возможности импорта товаров)

WordPressСайт на WordPress
14 лет назад
Voody
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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