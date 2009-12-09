Адаптация шаблона

Грабер вконтакте аудио. Задача: заходим http://tekst-pesni.ru/engsongtext-cat-19582.html видим категории. Заходим в категорию например в Zero Assoluto далее в текст. задача состоит в том чтобы исходя из названия категории текста песни вывести в раздел текста всю музыку данного исполнителя. ...
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Работа для flash-программиста. Надо сделать адаптацию шаблона http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=25904&pr_code=W03a4bDp0fJf6E7F76Z9iM4A9pByM8 под каталог автомобилей. Самое главное должна быть возможность увеличивать фото. Сейчас в шаблоне этого нет, хотя должно быть... На первой странице марки автомобилей справа. Модели на одной странице, их будет немного 5-6 по каждому производителю, прокручиваться должны направо (возможны другие решения). Страница с характеристиками: меню справа надо убрать, на странице характеристики и фотогаллерея (иконки и возможность увеличивать изображения). Срок 2 дня.
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