Адаптация шаблона

Работа для flash-программиста. Надо сделать адаптацию шаблона http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=25904&pr_code=W03a4bDp0fJf6E7F76Z9iM4A9pByM8 под каталог автомобилей. Самое главное должна быть возможность увеличивать фото. Сейчас в шаблоне этого нет, хотя должно быть... На первой странице марки автомобилей справа. Модели на одной странице, их будет немного 5-6 по каждому производителю, прокручиваться должны направо (возможны другие решения). Страница с характеристиками: меню справа надо убрать, на странице характеристики и фотогаллерея (иконки и возможность увеличивать изображения). Срок 2 дня.