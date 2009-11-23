Рассчет электронными деньгами

Нужно поставить сайт на Joomla с SOBI2 и доской объявлений. К соби нужно прикрутить возможность публикации новостей, как тут: shopagoliki.ru т.е. по функционалу нужна очень сильно урезанная версия вышеназванного сайта От меня - готовый дизайн с версткой. Исполнитель ...