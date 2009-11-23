Небольшие правки в баннере – скрипты

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть флэка, в ней крутится колесо, когда мы нажимаем, и выпадают призы, надо убрать один приз, и добавить 6 новых, дизайн полностью готов.

14 лет назад
Wmzon
45 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 года назад