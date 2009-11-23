Многопоточный сервер-клиент на PHP под Linux.

Нужно переделать ФЛЕШ(исходник в прикреплен) http://wizard.ua/test/main.php - это так как сейчас. http://wizard.ua/test/p1.jpg - должно быть так, только меню слева (т.е. картинки, которые меняются, должны быть на всю ширину экрана. Домик , надписи , текст - ...