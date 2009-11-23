Разработка Ajax фильтров для Magento

Необходим парсер Подробнее при переписке. Только специалисту + самонеиспользование
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Требуется разработать фильтры и сортировку таблицы для поиска товара на Ajax. Пример:
http://www.bluenile.com/diamond-search?filter_id=0&track=head
2) Второй этап это 2-х ступенчатая система фильтров
http://www.bluenile.com/build-your-own-diamond-ring?first_step=diamond&forceStep=DIAMONDS_STEP
Поясняю: Сначала человек выбирает брильянт, а потом задает настройки, либо наоборот.
Бюджет на проект не большой. Так что жду от вас разумных предложений.
Оплата по факту работы или через СБС за ваш счет. Предоплату не делаем.
С уважением,
Вячеслав
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