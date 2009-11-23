Разработка Ajax фильтров для Magento

1) Требуется разработать фильтры и сортировку таблицы для поиска товара на Ajax. Пример:

http://www.bluenile.com/diamond-search?filter_id=0&track=head

2) Второй этап это 2-х ступенчатая система фильтров

http://www.bluenile.com/build-your-own-diamond-ring?first_step=diamond&forceStep=DIAMONDS_STEP

Поясняю: Сначала человек выбирает брильянт, а потом задает настройки, либо наоборот.

Бюджет на проект не большой. Так что жду от вас разумных предложений.

Оплата по факту работы или через СБС за ваш счет. Предоплату не делаем.

С уважением,

Вячеслав