Бот для turbo hold'em на betfair в разделе "игры"

Нужно написать парсер, который будет парсить(сохранять) со страниц разных сайтов , и сохранять это все в базу данных(или в файл Excel). Реализовать можно как с помощью PHP скрипта), нужно чтобы приложение(или скрипт) имели возможность ввода ...
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Нужен бот который будет ставить на определенные комбинации карт в холдеме
подробно объясню в личной переписке
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