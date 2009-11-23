Срочно! Oscomerce ЧПУ надо исправить.

Социальная сеть для "себя" которая бы соответствовала нашим требованиям сети вконтакте facebook mail.ru нас уже не удовлетворяют по функционалу сеть предполагается не коммерческой с открытым кодом поэтому была выбрана joomla модуль jomsocial Нам интересно создать динамичный проект в котором бы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Господа, срочно нужен толковый программист, кто разбирается в Oscommerce + .htaccess.
Сайт был рабочий, в связи с новыми положениями Яндекса, отношений к категориям, было принято исправить,
сайт/категория/товар, раньше все было так же но + html в конце был.
2 программиста брались, но ничего сделать не могли, тот кто делал в аське не появляется уже более месяца.
Не работает: сортировка, переход в категории на 2 странице, сортировка по брендам, сортировка по под категориям.
Сайт из за мод реврайта сильно тупить стал, от комерси там тока название, ОЧЕНЬ сильно переписан!
Нужен срочно, человек кто может подправить ссылки, глянуть что в базе твориться и ускорить работу сайта.
Спасибо, оплата по факту сделанной работы. Прежде всего буду смотреть на отзывы.
- Похожие заказы
- $1000Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно написать парсер, который будет парсить(сохранять) со страниц разных сайтов , и сохранять это все в базу данных(или в файл Excel). Реализовать можно как с помощью PHP скрипта), нужно чтобы приложение(или скрипт) имели возможность ввода ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Есть флеш сайт от монстров, fla формат , необходимо заменить демо текст на уже имеющийся. Оставляйте свои сроки, цену и контакты.Завершен14 лет назад
- $250
Добрый день! Необходимо программирование системы управления сайта. Оплата только через "Сервис безопасного проведения сделок". Поэтому варианты с обманом не прокатят. От Вас требуется аккуратность и исполнительность. Обязательно должны быть ссылки красивого вида(ЧПУ). Внимание, работа связана с ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен нормальный Импорт/Экспорт в CSV формате для ABO.CMS. Как в ShopCMSВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть готовый хак для IPB, позволяющий вставлять видео с определенных видеохостингов непосредственно в форум (файл прикрепляю). Требуется: Добавить туда, чтобы напрямую можно было вставлять и аудио-ролики с аудиохостинга filehoster.ru (только mp3 файлы)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен полный аналог uhuhu.ru, ТЗ нет, нужна полная копия функционала. Функционал админки при общении ICQ 942129Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен компонент или модуль, для добавления тэгов, как в любом сайте-блоге, то есть что бы тэги отображались потом в любом добавленном материале. Называйте цены, пишите в ICQ 481171185.Завершен14 лет назад
- $20
Есть поисковый запрос, который в yahoo.com возвращает ссылки на 850 страниц одного русскоязычного сайта-каталога. Нужно пройтись по этим страницам и скопировать с них интересующую меня информацию (3-6 параметров). Задача единоразовая, можно делать вручную или скриптом. ...Завершен14 лет назад
- $10
Нужно прописать 2 опции js файле для формыЗавершен14 лет назад