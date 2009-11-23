Срочно! Oscomerce ЧПУ надо исправить.

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки271 просмотр
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Господа, срочно нужен толковый программист, кто разбирается в Oscommerce + .htaccess.

Сайт был рабочий, в связи с новыми положениями Яндекса, отношений к категориям, было принято исправить,

сайт/категория/товар, раньше все было так же но + html в конце был.

2 программиста брались, но ничего сделать не могли, тот кто делал в аське не появляется уже более месяца.

Не работает: сортировка, переход в категории на 2 странице, сортировка по брендам, сортировка по под категориям.

Сайт из за мод реврайта сильно тупить стал, от комерси там тока название, ОЧЕНЬ сильно переписан!

Нужен срочно, человек кто может подправить ссылки, глянуть что в базе твориться и ускорить работу сайта.

Спасибо, оплата по факту сделанной работы. Прежде всего буду смотреть на отзывы.

14 лет назад
kewlman
Россия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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