Создание социальной сети на joomla/Jomsocial

$1000
Веб-программированиеЗакрыт29 заявок412 просмотров
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Социальная сеть для "себя"

которая бы соответствовала нашим требованиям

сети вконтакте facebook mail.ru нас уже не удовлетворяют по функционалу

сеть предполагается не коммерческой с открытым кодом поэтому была выбрана joomla

модуль jomsocial

Нам интересно создать динамичный проект в котором бы участвовали все кто захочет то есть

реализовать идеологию open source

Есть концепция и дизайн

по сути нужно сделать

1 на css шаблон и прикрутить к движку

2 прикрутить плагины

Joomla
14 лет назад
zhakk
Жанар 
47 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
SeaScape
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$1000
45 дней
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