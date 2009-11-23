Создание социальной сети на joomla/Jomsocial

Социальная сеть для "себя"

которая бы соответствовала нашим требованиям

сети вконтакте facebook mail.ru нас уже не удовлетворяют по функционалу

сеть предполагается не коммерческой с открытым кодом поэтому была выбрана joomla

модуль jomsocial

Нам интересно создать динамичный проект в котором бы участвовали все кто захочет то есть

реализовать идеологию open source

Есть концепция и дизайн

по сути нужно сделать

1 на css шаблон и прикрутить к движку

2 прикрутить плагины