Создание социальной сети на joomla/Jomsocial

Надо сверстать сайт(главная страница во флеше) и перенести контент со старого сайта на новый движок в новом дизайне alloriginal.com.ua-старый дизайн движок будет joomla icq 573426121 [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Социальная сеть для "себя"
которая бы соответствовала нашим требованиям
сети вконтакте facebook mail.ru нас уже не удовлетворяют по функционалу
сеть предполагается не коммерческой с открытым кодом поэтому была выбрана joomla
модуль jomsocial
Нам интересно создать динамичный проект в котором бы участвовали все кто захочет то есть
реализовать идеологию open source
Есть концепция и дизайн
по сути нужно сделать
1 на css шаблон и прикрутить к движку
2 прикрутить плагины
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