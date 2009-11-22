Загрузка фото на сайт

Создать модуль загрузки фото на сайт с функцией обрезания добавленной фотографии.

Описание модуля:

- модуль должен позволять выбрать пользователю фото для загрузки у себя на компьютере,

- загрузить его на сервер

- после загрузки выделеть ту часть фото, которая будет отображаться (вырезать необходимую для отображения часть фото)

- присвоить вырезанное фото к только что созданному пользователю

Модуль должен работать в браузерах IE 7.0 IE8.0, Opera 10.0, Safari 4.0, Firefox 3.5.

Допустимые для загрузки форматы фото: JPEG, JPG,JPE, GIF,PNG,BMP.

Все должно работать как здесь: http://spokoino.ru/register/myself/ (модуль находится справа)

более подробную информацию вышлю на мыло.