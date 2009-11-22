Загрузка фото на сайт

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок277 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать модуль загрузки фото на сайт с функцией обрезания добавленной фотографии.

Описание модуля:

- модуль должен позволять выбрать пользователю фото для загрузки у себя на компьютере,

- загрузить его на сервер

- после загрузки выделеть ту часть фото, которая будет отображаться (вырезать необходимую для отображения часть фото)

- присвоить вырезанное фото к только что созданному пользователю

Модуль должен работать в браузерах IE 7.0 IE8.0, Opera 10.0, Safari 4.0, Firefox 3.5.

Допустимые для загрузки форматы фото: JPEG, JPG,JPE, GIF,PNG,BMP.

Все должно работать как здесь: http://spokoino.ru/register/myself/ (модуль находится справа)

более подробную информацию вышлю на мыло.

14 лет назад
HBB2
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Простой сайт для школы живописи

    $100

    Необходимо создать простой сайт для школы живописи с разделами: о школе, программы школы, цены, контакты, словарь, библиотека, галерея Все полностью подходящие модули есть в simple.cms ее и предлагаю взять за основу. Если удобнее работать с другой ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простая система управления сайтом (ASP.NET)

    Задача состоит из двух этапов: 1) Написать несколько классов и связанных с ними форм добавления/редактирования объектов. Общая структура (интерфейс) классов, и их описания будут указаны в техническом задании. 2) На основе написанных в пункте 1 классов реализовать ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Система парсеров для сайта

    В Т.З. описаны общее пожелания к исполнителям Проект к которому пишется дополнения сейчас полностью работоспособен и нуждается в долгосрочном сотрудничестве. С уважением, Владимир.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт подстановки данных формы в документ

    Нужен скрипт для подстановки данных из формы на сайте в готовый к печати документ. Пользователь заполняет поля web-формы, нажимает кнопку, например “Сформировать документ” и получает на открывшейся в новом окне странице готовые к распечатке картинки документа ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Взять видео с сайта и разместить на нашем

    У нас достаточно просто сайт на html . Требуется взять видео с одного сайта и сграбить на другой в html. С изменением анг заголовков на русские по тематике видео что там. Сроки до недели. Прошу писать среднюю ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сграбить сайт

    Требуется сграбить Mp3 сайт вместе с музыкой. ( просто даете скрипт далее я сам). Конечно вам нельзя будет использовать то что сделаете)) Подробнее после выбора. Требуется грамотный специалист.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Задание для ответственного ПХП программиста

    $800

    Добрый день ! Необходимо разработать сайта на основе соц. сети. Тех задание в приложении. Имеется вот этот движок в распоряжении . (Весь скрипт) Срок - 3 недели. Предпочтение срокам. Прошу обращатся только людей ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад