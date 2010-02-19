Задание для ответственного ПХП программиста

Требуется сграбить Mp3 сайт вместе с музыкой. ( просто даете скрипт далее я сам). Конечно вам нельзя будет использовать то что сделаете)) Подробнее после выбора. Требуется грамотный специалист.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день ! Необходимо разработать сайта на основе соц. сети. Тех задание в приложении. Имеется вот этот движок в распоряжении . (Весь скрипт) Срок - 3 недели. Предпочтение срокам. Прошу обращатся только людей с возможностью заниматся только этим проектом. При досрочной сдаче - бонусы. Пожалуйста сразу указывайте сроки и стоимость. Дизайн будущего сайта будет таким :
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