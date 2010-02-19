Задание для ответственного ПХП программиста

$800
Веб-программированиеЗавершен3 заявки263 просмотра
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Добрый день ! Необходимо разработать сайта на основе соц. сети. Тех задание в приложении. Имеется вот этот движок в распоряжении . (Весь скрипт) Срок - 3 недели. Предпочтение срокам. Прошу обращатся только людей с возможностью заниматся только этим проектом. При досрочной сдаче - бонусы. Пожалуйста сразу указывайте сроки и стоимость. Дизайн будущего сайта будет таким :

14 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
belfegor
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$800
21 день
Очень приятно работать с Алексеем. Всегда на связи. Без лишних вопросов понимает что от него требуется ! Отличный программист ! Будем сотрудничать и дальше !
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