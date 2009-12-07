Сайт точного времени

Сделать шаблон на Joomla+Виртуалмарт бюджет до 30$ Оплата по факту icq 428870242
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Хотим предложить Вам очередной проект:
Есть шаблон сайта, надо сделать программную часть сайта точного времени.
Тех. задание:
Там где стоит картинка часов:
- сделать вывод часов, время берется с SNTP сервера
- по умолчанию часы показывают киевское время. Под часами выводится дата.
- возможность просмотра времени в городах мира (таблица "Навигация по городам").
- возможность выбора часов (аналоговые или цифровые). Аналоговые по умолчанию.
- кроссбраузерная верстка
Будем рады, если Вы добавите какие-нибудь нужные опции от себя.
Большая просьба сразу писать цену и срок, за который Вы готовы выполнить эту работу.
Макет пристегнут к заданию.
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