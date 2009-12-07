Сайт точного времени

Здравствуйте,

Хотим предложить Вам очередной проект:

Есть шаблон сайта, надо сделать программную часть сайта точного времени.

Тех. задание:

Там где стоит картинка часов:

- сделать вывод часов, время берется с SNTP сервера

- по умолчанию часы показывают киевское время. Под часами выводится дата.

- возможность просмотра времени в городах мира (таблица "Навигация по городам").

- возможность выбора часов (аналоговые или цифровые). Аналоговые по умолчанию.

- кроссбраузерная верстка

Будем рады, если Вы добавите какие-нибудь нужные опции от себя.

Большая просьба сразу писать цену и срок, за который Вы готовы выполнить эту работу.

Макет пристегнут к заданию.