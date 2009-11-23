Помощь в отладке работы форм обратной связи

Требуется помощь в отладке работы фом обратной связи .

Данные формы:

http://www.fm-groupmoskva.ru/cont.php

http://www.fm-groupmoskva.ru/registration.php

http://www.fm-groupmoskva.ru/shop.php

Формы рабочие (работает на других хостингах) Но после того как выложили на мастер хост на почту приходят заявки иправно но с пустыми полями

В чем проблемма не знаю :(

Оплата Я.Д.

Зарание спасибо