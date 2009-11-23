Помощь в отладке работы форм обратной связи

Веб-программированиеЗавершен6 заявок167 просмотров
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Требуется помощь в отладке работы фом обратной связи .

Данные формы:

http://www.fm-groupmoskva.ru/cont.php

http://www.fm-groupmoskva.ru/registration.php

http://www.fm-groupmoskva.ru/shop.php

Формы рабочие (работает на других хостингах) Но после того как выложили на мастер хост на почту приходят заявки иправно но с пустыми полями

В чем проблемма не знаю :(

Оплата Я.Д.

Зарание спасибо

14 лет назад
invest001
Сергей 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена быстро, качественно, без лишних вопросов. Очень доволен :)
Приятно работать с приятными людьми. Работа была оплачена авансом, задача поставлена предельно понятно. Буду рад помочь в будущих проектах.