Приложение для API контакта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, необходимо разработать приложение подобное этому http://vkontakte.ru/app1509622 , но чуть проще. Где передаётся только голос, Интересует сколько это будет стоить. Ищется профессионал с опытом работы API

14 лет назад
FaradayStudio
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написать скрипт

    Написать скрипт , парсит новости с сайт(3-х) сайтов и публикует их как новость на сайту ucoz с картинкой. Первая часть (сбор уникальных данных) готова, так же готова авторизация на юкозе, осталось доработать саму публикацию новости

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта

    Доработка сайта нужны, техническое задание в приложение От Вас: - сроки - цены - контакты А также - рекомендации - примеры работ

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт удалённого php uploader`а

    $10

    Ножен php скрипт до 100 килобайт, который закачивает с удалённого сервера все файлы из указанной директории. скрипт для профи вроде не сложный(возможно в интернете уже есть готовые решения) прошу(по возможности) ссылку на демку скрипта.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ролик с крутящимися коробками

    $100

    Требуется до 10.12.2009 сделать ролик с управлением их файла xml формата. Более подробное ТЗ - http://enabea.com/freelance/17.php Просьба написать с проект свои предложения обязательно с ценой и способами оплаты. Желательно разработчик из России.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Посадить на cms, портфолио, флеш. Можно отдельно.

    Нужно выполнить программную часть по разработке сайта. Подробности в ТЗ. (шаблоны страниц вышлю на почту исполнителю). Главное - скрипт портфолио. Хочу выполнить его на php или аяксе. Флеш не предлагайте. Важно! Быстродействие, плавность, легкость наполнения. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад