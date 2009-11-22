Скрипт удалённого php uploader`а

Написать скрипт , парсит новости с сайт(3-х) сайтов и публикует их как новость на сайту ucoz с картинкой. Первая часть (сбор уникальных данных) готова, так же готова авторизация на юкозе, осталось доработать саму публикацию новости
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ножен php скрипт до 100 килобайт, который закачивает с удалённого сервера все файлы из указанной директории.
скрипт для профи вроде не сложный(возможно в интернете уже есть готовые решения)
прошу(по возможности) ссылку на демку скрипта.
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