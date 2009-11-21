Парсер Яндекс Маркет

Необходим парсер яндекс маркета который будет собирать данные в базу по моему формату, требуемые основные функциональные возможности :

- парсить только большое изображение и тех. характеристики

- возможность парсинга разных категорий товаров в одну базу например утюги и микроволновки

- возможность выбора определенных фирм для парсинга

- возможность выбора парсинга количества товаров определенной фирмы, например одной фирмы спарсить первых 20 товаров другой фирмы скажем случайно несколько товаров в одну базу

- возможность указать общее количество товаров которое должно быть в конечном итоге в базе

- возможность парсить типовые характеристики или расширенные по выбору

- возможность выставлять задержку и работа с прокси чтоб яшка не забанил и т.п.