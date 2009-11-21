Парсер Яндекс Маркет

Нужно приложение api для соц.сети Контакт Сапер – 7х7 11 мин и 30х19 99 мин а так же турнирную версию 30х19 ( на время) - остальное расскажу в icq/ Интересует цена Писать в ICQ 33636594три
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим парсер яндекс маркета который будет собирать данные в базу по моему формату, требуемые основные функциональные возможности :
- парсить только большое изображение и тех. характеристики
- возможность парсинга разных категорий товаров в одну базу например утюги и микроволновки
- возможность выбора определенных фирм для парсинга
- возможность выбора парсинга количества товаров определенной фирмы, например одной фирмы спарсить первых 20 товаров другой фирмы скажем случайно несколько товаров в одну базу
- возможность указать общее количество товаров которое должно быть в конечном итоге в базе
- возможность парсить типовые характеристики или расширенные по выбору
- возможность выставлять задержку и работа с прокси чтоб яшка не забанил и т.п.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно написать простенький модуль в правой колонке сайта. Вводятся поля: - ФИО - телефон - время звонка (выбирается пользователем через селект) - само сообщение Нужно указанную форму отправлять на e-mail директора. Исходные данные: предоставлю PSD и доступ в CMS Joomla.Завершен14 лет назад
Нужно зашифровать не большой php код. 1) Главное что бы символы кода смахивали на символы картинки по типу Zend Guard 2) Не каких символов phpВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужно сделать настройки и внести небольшие исправления по 2-м сайтам. 1-й сайт. 1. Установить готовый шаблон Joomla в связке с VirtueMart на хостинг. 2. Настроить модули Joomla. 3. Прописать русские названия для VirtueMart [н-р: "Add to Cart" заменить на ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать сайт с возможностью регистрации пользователей 10 статическими страницами информации, форумом, 3 станицами информации появляющимися по результатам прохождения тестирования. Дизайн сайта не нужен (уже готов). Тесты разрабатывать не надо. Нужно качественно сделать систему регистрации пользователей (около ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать приложение для соц сети Вконтакте (FLASH API) не знаю с чем сравнить... по функционалу что-то похожее на http://vkontakte.ru/app772154 но сложнее. Собственно идею сюда писать не буду ) Интересует примерная цена. Пишите вашу примерную стоимость ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Интересует создание whois сервиса со следующими возможностями: Первое 1. Информация о домене должна браться напрямую из TC-RIPN 2. Подбор доменного имени должен быть такой: есть три строки в которые вводяться 2.1 тематика 2.2 ключевые слова 1 2.3 ...Завершен14 лет назад
- $5
На вход обработчику (php) подается набор текстовых файлов(интефейс загрузчика имеется). В каждом из файлов список слов с новой строки(слова могут повторяться). Обработчик сливает все списки в один и упорядочивает слова по определенной формуле, основанной на ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
Что хотелось бы на http://www.uget.ru/r2r/. Срок 2 недели. Постоплата или сбс.Завершен14 лет назад
Доброго времени суток. Задача такая: сейчас в livestreet структура урлов такая - site.ru/blog/1.html необходимо изменить, например, на site.ru/blogS/1.html С нетерпением жду предложений. Заранее спасибоВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад