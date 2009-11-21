Установить и настроить Joomla + VirtueMart

Нужно сделать настройки и внести небольшие исправления по 2-м сайтам.

1-й сайт.

1. Установить готовый шаблон Joomla в связке с VirtueMart на хостинг.

2. Настроить модули Joomla.

3. Прописать русские названия для VirtueMart [н-р: "Add to Cart" заменить на "В корзину"] (и Русифицировать).

4. Заменить картинки Логотипа и иконки меню (все есть, размер править не нужно). Создать нужные категории товаров.

5. Убрать некоторые атрибуты, которые показываются в карточке товара.

6. Упростить форму зказа товара (убрать 2 промежуточных пункта).

7. Протестировать заказ.

2-й сайт.

1. Заменить картинки в шаблоне (все есть, размер править не нужно).

2. Сделать сбоку пункты меню и ссылки на пустые материалы (создать).

3. Установить русскую Joomla и редактор.

Более детальное ТЗ вышлю (там все по пунктам расписано). Хостинг и настройки доступа уже есть.

Шаблоны Joomla уже установлены. Предпочтительно фрилансеры из Украины (хотя и не обязательно).

За всё 20$. Оплата по Webmoney или на выбор Исполнителя.

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