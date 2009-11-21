Доработка для знающего Phyton

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок192 просмотра
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После того как будет человек, дам ТЗ на доработку уже существующего скрипта

14 лет назад
Pycckoe
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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