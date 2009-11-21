Доделать сайт

Требуется создание движка сайта, по функционалу аналогичного ниже перечисленных: http://otvet.mail.ru http://otvety.google.ru Жду ваши цены и сроки!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ: http://narod.ru/disk/15068790000/tzz.doc.html
прошу озвучить цену и сроки
Внимание все контакты через эл. почту - [email protected]
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