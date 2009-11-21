Небольшой хак для DLE

Веб-программированиеЗавершен4 заявки177 просмотров
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Нужно создать хак для вывода прямой ссылки одним значением, в дле чтобы текст был ссылкой стоит [full-link] --- [/full-link] а нужно примерно так {news_ssilka} Пишите в аську:8000150 у кого если есть или готовы сделать, работы минимум, для человека в теме 5 минутная работа.

14 лет назад
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
azacg
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$1
1 день
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