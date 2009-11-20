Перевести Flash сайт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки145 просмотров
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Сделать, чтобы Flash сайт понимал русский

icq 428870242

Бюджет 50$, оплата по окончанию

14 лет назад
StPavel
Павел 
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Степанов Павел (StPavel) Вынужден потавиьотрицательный отзыв Взялся за поект и оказался заканчивать:-( *** Я не отказывался выполнять проект, а потратив 2 часа я понял, что не справлюсь с заданием. Я извинился за то, что подвел человека и за то что потратил его время.
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