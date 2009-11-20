Перевести Flash сайт

Степанов Павел (StPavel) Вынужден потавиьотрицательный отзыв Взялся за поект и оказался заканчивать:-( *** Я не отказывался выполнять проект, а потратив 2 часа я понял, что не справлюсь с заданием. Я извинился за то, что подвел человека и за то что потратил его время.