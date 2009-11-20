Перевести Flash сайт

Более или менее ясное задание в прикрепленном файле. Бюджет ограничен, а работа довольно сложная. Для энтузиастов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать, чтобы Flash сайт понимал русский
icq 428870242
Бюджет 50$, оплата по окончанию
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