Посадить html-вестку на движок

Нужно посадить html -верстку на движок.

Дизайн не сложный.

Да и тз не очень сложное.

Предлагайте на какой кмс будете сажать верстку, я думаю под это тз более подойдет Друпал.

Работа не сложная. Бюджет фиксированый 20баксов, больше нет, с радостью бы дал больше, но больше нет.

ТЗ в приложении.

Вот html верстка http://www.lexus.fargonadan.biz/boks/.

Те кто хочет больше может даже и не писать сюда.

Просьба в личку не писать и в асю тоже. Спасибо!