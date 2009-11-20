Консультация по созданию воспроизведения звука

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна консультация по скрипту (flash).

Нужно сделать скрипт у которого 3 кнопки - плей, пауза, стоп. При нажатии на плей воспроизводится музыка из того же скрипта. Скрипт у меня есть - но я не могу разобраться как по порядку и что в какой кадр ставить.

Что и как нужно сделать по порядку чтобы работали кнопки: плей, пауза и стоп. Консультация желательна по аське.

Сам во флеш понимаю но слабо.

14 лет назад
kolos528
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Немного доработать файлик скриптов Webasyst

    Необходимо сделать так, чтобы администратор интернет-магазина видел не просто все данные зарегистрированного пользователя, но еще и пароль, который покупатель указал при регистрации. Прошу откликнуться только тех, кто знаком с Webasyst-ом.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка и программирование личного сайта фотографа

    Основное содержание сайта – фотоальбомы (путешествия по разным странам мира). Плюс к этому: новости, страница "Об авторе" и форма обратной связи. Дизайн уже готов, требуется верстка и программирование/настройка CMS. Для реализации желательно использовать готовую CMS, ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт партнерки для reg.panel

    $100

    Нужен скрипт партнерской программы для reg.panel от reg.ru или инсирукция по внедрению в эту биллинг панель скрипта postaffiliate pro. На серьезные предложения отвечаю в аське 526956.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Файлообменник

    $50

    Сервис по перезаливке файлов на несколько файлообменников (примеры: kiloupload.com , dumpmy.info , gazup.com , mirrorafile.com и т.д.) Регистрация юзеров, админская панель, загрузка файлов по FTP, удалённая загрузка... И ещё несколько мелких особенностей. Пока что меня интересует, пожелает ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер сайта

    $100

    Добрый день! Требуется сграбить информацию с сайта и перенести ее на мой сервер не теряя функционала. Инфы в районе 2-3 гигабайта. Смотрите вложение. Оплата по факту.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Парсер музыки вконтакте

    $150

    Необходимо создать парсер музыки вконтакте. Т.е чтобы генерились ссылки на скачивание музыки из вконтакте. Пример того, что я хочу увидеть скину в личку. тут палить не буду. Кто заинтересовался и уверен в своих силах, пишите в личку.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Смена стилей страницы на JavaScript

    Есть форма, в которой выбираются: цвет фона, цвет шрифта, размер шрифта, название шрифта (только основные 3-4 шрифта - кажется называются: «безопасные шрифты»). Далее после формы текст в теге DIV. Мы выбираем в форме цвета и стили ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Php-код для работы с текстовыми файлами

    Необходимо написать маленький php-код, который бы размещал текстовые файлы в виде библиотеки на сайте, т.е. в коде указывается папка, где хранятся текстовые файлы. Просто закидываешь текстовые файлы на фтп в эту папку, а скрипт сам ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Счетчик времени на php

    $5

    Требуется исправить счетчик времени, который выводит информацию в .png файл. Нужен прямой счет от заданной даты. Скрипт имеется (php). В личку не пишите пожалуйста

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка и программирование Webasyst Shop-script

    Необходимо сверстать макеты и внести некоторые изменения в код для Webasyst Shop-script. Интересуют люди у которых есть опыт работы с этим движком и готовые вносить в него какие-то не стандартные изменения. Всего проекта два.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад