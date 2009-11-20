Консультация по созданию воспроизведения звука

Нужна консультация по скрипту (flash).

Нужно сделать скрипт у которого 3 кнопки - плей, пауза, стоп. При нажатии на плей воспроизводится музыка из того же скрипта. Скрипт у меня есть - но я не могу разобраться как по порядку и что в какой кадр ставить.

Что и как нужно сделать по порядку чтобы работали кнопки: плей, пауза и стоп. Консультация желательна по аське.

Сам во флеш понимаю но слабо.