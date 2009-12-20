Парсер сайта

$100
Веб-программированиеЗавершен8 заявок276 просмотров
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Добрый день!

Требуется сграбить информацию с сайта и перенести ее на мой сервер не теряя функционала.

Инфы в районе 2-3 гигабайта.

Смотрите вложение.

Оплата по факту.

14 лет назад
Andreyka1984
Викторович 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
danil74
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$100
4 дня
Данила отлично справился с поставленной задачей, все было сделано качественно, а самое главное в оговоренные сроки. Всегда приятно говорить Спасибо мастеру своего дела!!!
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