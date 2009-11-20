Счетчик времени на php

$5
Веб-программированиеЗавершен15 заявок244 просмотра
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Требуется исправить счетчик времени, который выводит информацию в .png файл. Нужен прямой счет от заданной даты.

Скрипт имеется (php).

В личку не пишите пожалуйста

PHP
14 лет назад
Neoncobra
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
silya
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена очень быстро. Рекомендую!
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