Парсеры/грабберы интернет магазинов

$500
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок247 просмотров
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Вот, что мне необходимо:

написание грабберов к сайтам "донорам" - интернет магазинам одежды

приккручиваеются грабберы к интернет магазину оскоммерс

граббер должен скачивать 2 картинки (маленькую и большую) цену, размер вещи, цвет, название лота, артикул.

на нашем сайте товар выводится в соответствующих категориях (по наименованию бренда, например, Ben Sherman в Ben Sherman ) с изменением цены по установленному мною курсу.

каталог должен обновляться автоматически, через день (новые лоты приходят, старые аннулируются)

должна быть возможность добавить другие грабберы по другим сайтам.

14 лет назад
nicomf
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Evgeniy1
Евгений 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$50
1 день