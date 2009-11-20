Парсеры/грабберы интернет магазинов

Вот, что мне необходимо:

написание грабберов к сайтам "донорам" - интернет магазинам одежды

приккручиваеются грабберы к интернет магазину оскоммерс

граббер должен скачивать 2 картинки (маленькую и большую) цену, размер вещи, цвет, название лота, артикул.

на нашем сайте товар выводится в соответствующих категориях (по наименованию бренда, например, Ben Sherman в Ben Sherman ) с изменением цены по установленному мною курсу.

каталог должен обновляться автоматически, через день (новые лоты приходят, старые аннулируются)

должна быть возможность добавить другие грабберы по другим сайтам.