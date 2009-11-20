Парсер для DLE с программным интерф. + синонмайзер

Парсер для DLE со встроенным синонмайзером

нужно чтобы он имел интерфейс программы, а НЕ СКРИПТОМ запускающимся из браузера...

Требования к парсеру:

- парсер должен парсировать СО ВСЕХ ДЛЕ-сайтов (так как склилет у них один и тот же, это будет не трудно)

- Должен брать картинку с парсируемого сайта, заливать его ко мне на комп, ставить на картинку копирайт (мой водяной знак) и заливать эту картинку ко мне на сервак

- должен брать текст новости, переделывать этот текст синонмайзером и отправлять готовую новость ко мне в админку dle, откуда я уже эту новость сам опубликую ...

- остальные пару мелких функций расскажу в асе

плачу 150 wmz

ICQ 217541546

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