Доработа сайт на битриксе по ТЗ

Веб-программированиеЗавершен4 заявки177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день\вечер! Необходимо доделать сайт на битриксе. Обьем работ в приложении. От вас цену и сроки. Спасибо.

14 лет назад
Drupal-Master
Александр 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
primarytech
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$70
2 дня
Отличный исполнитель! Действительно знает что делает,и делает это быстро и качественно. Мое впечатление-битрикс знает отлично! Доволен.
Очень понравилось работать с заказчиком. Чётко поставленное задание, хорошие условия, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Программирование и тестирование сайта-каталога

    $50

    Программирование Работы по программированию, подключить CMS, административную панель для сайта-каталога, протестировать на работоспособность сайт. Главное условие: четкость, исполнительность, пунктуальность. Срок программирования и тестирования на работоспособность 2 календарных дня. Удачи всем! Бюджет до 50 долларов. Желательно наличие ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавление данных через форму из excel

    Есть excel файл, в котором есть некие данные. Есть форма, которая занимается добавлением данных в mysql базу. Необходимо реализовать добавление данных через эту форму. Полей 8, одно в одно из полей данные перед добавлением необходимо ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Проект для знакомых с SHOUTcast

    Для нового интернет проэкта РАДИО БЕЗ ТОРМОЗОВ http://beztormozov.hut2.ru требуеться человек которы может выполнить следующие требования. 1. Создание WAP странички с медиа плеером который будет принемать поток с SHOUTcast (Интернет радио в мобиле) 2. СОздание скрипта для отоброжения ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Плагин для wordpress

    $100

    Плагин парсинга информации с сайтов 1. импорт запросов для поиска на сайтах 2. поиск по заданному запросу 3. поиск необходимой части на сайте и копирование ее в БД wordpress более подробно в аське для начала работы оставляйте заявку в ней ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш-интро сайта (флеш графика)

    Нужен либо просто дизайнер, либо дизайнер-флешер. Примерная концепция. Все элементы интро должны быть "металлическими". Красный металлический фон. Есть лого, из которого нужно сделать золото/медь. Лого будет появляться и блестеть золотом. Есть текст, который будет эффектно появляться ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Движок под портальчик

    $500

    Необходимо написать движок под портальчик... если есть готовый то можно использовать ТЗ Бюджет 13-14 тыс р. договор обеих сторон, можно через юр. лицо , личная встреча . только Санкт-Петербург. Оплата по факту или 50% при ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание аналога сложного сайта

    $1000

    Есть сайт http://www.321.by Нужно создать его аналог БЕЗ ДИЗАЙНА. Т.е. только программную часть. Хочется чтобы вы сначала просмотрели досконально сайт, и ориентировались что и как там работает. Предланаем: - ЦЕНА - СРОК - ДВИГ Пишем только ТУТ. Спасибо.

    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Натягивание шаблонов на Magento

    Срочно требуется программист, имеющий опыт работы с Magento. Есть готовая верстка, которую надо интегрировать с Magento. Пишите в личку предложения своих цен за натягивание одного макета или для всего магазина. Спасибо

    Magento
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад