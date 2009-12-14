Доработа сайт на битриксе по ТЗ

Есть сайт http://www.321.by Нужно создать его аналог БЕЗ ДИЗАЙНА. Т.е. только программную часть. Хочется чтобы вы сначала просмотрели досконально сайт, и ориентировались что и как там работает. Предланаем: - ЦЕНА - СРОК - ДВИГ Пишем только ТУТ. Спасибо.