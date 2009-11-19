Проект для знакомых с SHOUTcast

Для нового интернет проэкта РАДИО БЕЗ ТОРМОЗОВ http://beztormozov.hut2.ru требуеться человек которы может выполнить следующие требования.

1. Создание WAP странички с медиа плеером который будет принемать поток с SHOUTcast (Интернет радио в мобиле)

2. СОздание скрипта для отоброжения на сайте название текущей песни

3. Форма заказа музыки по принцепу гостевой книги с формой для заполнения. Имя страна город и сам текст и отправленое видно будет на отдельной и НЕДОСТУПНОЙ паролем странички.

Предложивший наименьшую цену полуит заказ.