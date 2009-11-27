Добавление данных через форму из excel

Есть excel файл, в котором есть некие данные. Есть форма, которая занимается добавлением данных в mysql базу. Необходимо реализовать добавление данных через эту форму. Полей 8, одно в одно из полей данные перед добавлением необходимо немного модифицировать (поставить из заданного массива число соответствующее слову)

В предложении указывайте стоимость и сроки разработки, без них рассматривать не буду.