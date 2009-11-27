Добавление данных через форму из excel

Веб-программированиеЗавершен8 заявок252 просмотра
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Есть excel файл, в котором есть некие данные. Есть форма, которая занимается добавлением данных в mysql базу. Необходимо реализовать добавление данных через эту форму. Полей 8, одно в одно из полей данные перед добавлением необходимо немного модифицировать (поставить из заданного массива число соответствующее слову)

В предложении указывайте стоимость и сроки разработки, без них рассматривать не буду.

14 лет назад
sex-mashine
Сергей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
iggerman
Igor German 
35 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$29
2 дня
Игорь отлично справился с заданием и выполнил все практически в срок. В ходе выполнения возникла небольшая заминка, которая была решена достаточно опреративно. Рекомендую обращаться к Игорю, как к очень грамотному разработчику.
Сергей замечательный заказчик! Грамотно сформулировал задание. Это заказчик, который умеет ждать и не подгоняет. Ещё раз прошу прощение за заминочку. Был рад сотрудничеству!
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