Необходимо написать движок под портальчик... если есть готовый то можно использовать

ТЗ

Бюджет 13-14 тыс р. договор обеих сторон, можно через юр. лицо , личная встреча . только Санкт-Петербург. Оплата по факту или 50% при половине выполненной работы. (возможен небольшой торг)

оплата в vmz - если не Санкт-Петербург, будем обсуждать как заключать договор.