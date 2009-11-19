Установить скрипт на хост

Надо слепить из корзины нечто вроде http://dirkino.su или http://cinemasearch.ru Настроить скрипт корзины, количество выдаваемого пользователю трафика, настроить ограничение по времени (неограниченный доступ к сайту на неделю, на месяц) Также возможна вакансия программиста по поддержке магазина.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется скрипт скандинавского аукциона.
Необходимо его установить на хост и несколько изменить дизайн.
Инструкция по установке прикреплена, она на английском.
За всё даю 1000 рублей.
- Похожие заказы
- $20Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
Есть файлик в котором 10 000 готовых строк текста. На сайте поле и кнопка "сформировать". Нажали кнопку, получили в окне 1 строчку из файла, нажали еще раз, вторую и так подряд до 10 000, потом ...Завершен6 лет назад
- $500
Нужен опытный программист для доработки сайта на фреймверк codeigniter. Для доработки сайта. Объем работы большой.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Есть веб сервис: http://www.88db.com/TastRequestWS.asmx?op=OnNewTask Вместо параметра string: --- string --- надо подставить xml ( см. прикрепленные файлы) Прикрепленные файлы: taskprops.xsd - схема xml - который должен быть подставлен вместо string SoapRequest1.xml - готовый запрос с xml, который по какой-то причине не срабатывает. Возвращает ошибку: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте. Вообщем есть сайт, который сделан на половину. "человек" с вебланса, который взялся за разработку "под ключ" - после частичной оплаты, просто начал игнорировать мои сообщения и работу не довел до конца. Вообщем сайт работает на cms ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $25
Вот что надо сделать. Есть флэка, там колесо фортуны, при нажатии на стрелочку колесо крутится, и выпадают предметы (предметы выпадают вразнобой) еще раз нажимаем, крутится, и опять выпадает, можно постоянно нажимать, все есть, графика анимация, ...Завершен14 лет назад
Помогите с плагином по недвижимости под вордпресс. Всё описание в приложении... Если что не понятно спрашивайте! Жду предложенийВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Ищем партнеров в среде программистов, которые могли бы время от времени проводить коррекцию действующего сайта. Первая задача - расширение функционала админки. Подробности смогу объяснить-показать при личном общении. МаксимВеб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен скрипт PHP - обратной связи с возможностью прикреплять файлы .Doc.Веб-программирование25 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Компонент голосования для joomla 1.0.15 ТЗ отправлено на почтуЗавершен14 лет назад