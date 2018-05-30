Требуется написание программы для WEB

Есть файлик в котором 10 000 готовых строк текста. На сайте поле и кнопка "сформировать". Нажали кнопку, получили в окне 1 строчку из файла, нажали еще раз, вторую и так подряд до 10 000, потом новый круг. Вот и все.

Жду от вас сроки и стоимость.

Оплата строго по факту!