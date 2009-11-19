Доработать скрипт вывода валют

Существует скрипт отправки заявки, вводится сумма в руб и делится на курс доллара. Сам вывод курса имеет вид, например 29.577789 - что не очень красиво... необходимо сократить до сотых. Тоесть чтобы был 29.57.

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