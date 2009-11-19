Доработать скрипт вывода валют

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки121 просмотр
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Существует скрипт отправки заявки, вводится сумма в руб и делится на курс доллара. Сам вывод курса имеет вид, например 29.577789 - что не очень красиво... необходимо сократить до сотых. Тоесть чтобы был 29.57.

Работы минут на 5, кого заинтересовало пишите на ICQ: 69-31-51

14 лет назад
VChange
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад