Перенести шаблон с Joomla на Битрикс

Необходимо написать скрипт скандинавского аукциона, и набросать для него простой дизайн (чтобы было понятно что и где). Дизайн я сам сделаю такой как нужно. Главное чтобы были все возможности стандартного скандинавского аукциона (kopeikoff.com, http://halbay.ru/, http://12stl.com.ua/). ...