Переделка шаблона TemplateMonster

Работа выполнена на высоком профессиональном уровне! Виталий сам подсказал, как реализовать некоторые функции. Проявил креативность и вообще в общении человек очень приятый. Будем и дальше сотрудничать, сейчас мало профессиональных флэшеров. Виталий - один из них :) Спасибо большое!