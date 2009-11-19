Увеличить скорость работы joomla

Необходимо реализовать проект по созданию веб сайта на основе Drupal CMS. Проект срочный. Дизайн полностью есть. Подробное техзадание готовится. В предложениях прошу указывать наличие опыта разработки с применением Друпал, а также урлы конкретных работающих сайтов. По ...
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CMS Joomla 1.5
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