Исправить ошибку. Сайт на Ucoz`e.

Нужно перенести скрипт вывода фоток с одного сайта на инет-магаз, сделанный на shop-script
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо исправить ошибку на сайте. CMS Ucoz. Адрес сайта: http://www.pregolia-art.com - правое меню повторяется внизу под основным содержанием страницы (в подвале).
Предложения высылайте сюда: [email protected]
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